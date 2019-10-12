Son Dakika Haberleri: Ailesini ziyarete gitti, yangını söndürmek isterken canından oluyordu
Son Dakika 3. Sayfa Ailesini ziyarete gitti, yangını söndürmek isterken canından oluyordu

Ailesini ziyarete gitti, yangını söndürmek isterken canından oluyordu

1 saat önce

Ailesini ziyarete gitti, yangını söndürmek isterken canından oluyorduBURSA - Bursa'da çıkan ev yangınına müdahale etmek isteyen genç kızın üzerindeki elbise alev aldı.

Ailesini ziyarete gitti, yangını söndürmek isterken canından oluyordu

BURSA - Bursa'da çıkan ev yangınına müdahale etmek isteyen genç kızın üzerindeki elbise alev aldı. Ağır yaralanan talihsiz kızın Gemlik'te yaşadığı, hafta sonu tatili için ailesinin yanına ziyarete geldiği belirtildi.

İznik'in Elmalı köyünde yaşayan Asiye K. ve Emine K. adlı anne kızın oturdukları ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Ahşap ev bir anda alevlere teslim oldu. Yanan evlerini kurtarmak için alevlere müdahale etmek isteyen Emine K'nin üzerindeki elbiseleri tutuştu. Vücudunun yüzde 80'i yanan genç kız ağır yaralandı. Kızına müdahale etmek isteyen anne Asiye K. ise hafif yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği Emine K. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inin yandığı ve 3. derece yanık oluştuğu öğrenilen talihsiz genç kız, tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. Genç kızın üniversiteden bu yıl mezun olduğu, Gemlik'te yaşadığı, hafta sonu tatili için Elmalı köyünde yaşayan ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Ailesini ziyarete gitti, yangını söndürmek isterken canından oluyordu

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
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