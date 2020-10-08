Ailesinin 6. kuşak temsilcisi berber, müşterilerini şiir okuyarak tıraş ediyor - Son Dakika

Ailesinin 6. kuşak temsilcisi berber, müşterilerini şiir okuyarak tıraş ediyor

08.10.2020 11:11

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Ali Yaka, ata mesleği berberliği devam ettirirken, tıraş sırasında müşterilerine okuduğu şiirlerle de dikkati çekiyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Ali Yaka, ata mesleği berberliği devam ettirirken, tıraş sırasında müşterilerine okuduğu şiirlerle de dikkati çekiyor.

İlçede 6 kuşaktır berberlik yapan ailesinin meslekteki son temsilcisi olan Yaka, 12 yaşındayken adımını attığı dükkanda 57 yıldır çalışıyor.

Bugüne kadar 25 çırak yetiştirerek berberlik mesleğine kazandıran Yaka, edebiyata ilgisi ve tıraş sırasında müşterilerine okuduğu şiirlerle de beğeni topluyor.

Mesleğinin yanı sıra geçmişte 25 yıl boyunca muhtarlık yapan Yaka, mahallenin sorunlarıyla da yakından ilgileniyor.

Yaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, berberliğe, babası Mustafa Yaka'nın yanında 12 yaşındayken adım attığını, meslekte ailenin 6. kuşak temsilcisi olduğunu söyledi.

Mesleğinin geçmişe göre çok farklılaştığını dile getiren Yaka, "Bizim yaptığımız eski berberlikle şimdiki berberliğin farkı çok. Biz, aynı halı dokur gibi yapardık. Eskiden tıraş yaparken bugünkü teknoloji yoktu. Her şey el marifetine bağlıydı." dedi.

Tıraşta kullanılan aletlerde de değişimin söz konusu olduğunu aktaran Yaka, şunları kaydetti:

"Bana göre eski tıraşların standardı daha çok önem taşıyordu. Ona uydurmak zorundaydın, eğer o standarda uyduramazsan bu işi yapamazdın. Yapsan bile piyasada yerin olmazdı. Şimdi göze hoş gelen her yabancı şekil moda. Eskiden alabros, kısaltma, düz ense, top ense vardı. Şimdilerde mantar, şemsiye, ibola ve ibik gibi bir sürü şekil var. Dedemden kalma 100 yıllık aletlerim var. Bazen bunlarla kendim tıraş oluyorum. Berberlik yaparken kullandığım aletlerimi ve atalarımdan kalan malzemeleri saklıyorum. Onlara gözüm gibi bakıyorum."

Mesleğini 57 yıl boyunca sürdürdüğünü, bu sürede yanında 25 çırak yetiştirdiğini belirten Yaka, okuduğu şiirleriyle tıraş sırasında müşterilerinin hoşça vakit geçirmesini sağladığını ifade etti.

İlkokuldan sonra okula devam etmediğini anlatan Yaka, edebiyata ilgi duyduğunu ve günlük hayattan esinlenerek çocukluğundan beri şiir yazdığını dile getirdi.

Yanında son çırağı Murat Uğurlu ile çalıştığını kaydeden Yaka, "Bugüne kadar 25 çırak yetiştirdim. Murat son çırağım. Murat'tan sonra gelen olmadı. 25 yıldır birlikte çalışıyoruz." dedi.

Mesleğini Ali Yaka'dan öğrendiğini aktaran Uğurlu ise, "Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Sadece berberliği değil, muhtarlığı da kendisinden öğrendim. Şu an Karakavak Mahallesi muhtarıyım. Bir evlat bile babasının yanında bağlasan durmaz, ama biz bugüne kadar geldik. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ailesinin 6. kuşak temsilcisi berber, müşterilerini şiir okuyarak tıraş ediyor
Ailesinin 6. kuşak temsilcisi berber, müşterilerini şiir okuyarak tıraş ediyor
Ailesinin 6. kuşak temsilcisi berber, müşterilerini şiir okuyarak tıraş ediyor
Ailesinin 6. kuşak temsilcisi berber, müşterilerini şiir okuyarak tıraş ediyor

Seydişehir, Muhtarlık, Konya, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ailesinin 6. kuşak temsilcisi berber, müşterilerini şiir okuyarak tıraş ediyor - Son Dakika

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