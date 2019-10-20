Son Dakika Haberleri: Ailesinin aradığı kadın tarlada ölü bulundu
Son Dakika Güncel Ailesinin aradığı kadın tarlada ölü bulundu

Ailesinin aradığı kadın tarlada ölü bulundu

1 saat önce

Çarşamba ilçesinde eve dönmediği için ailesi tarafından aranan kadın tarlada ölü bulundu.

Ailesinin aradığı kadın tarlada ölü bulundu, System.String[]

Çarşamba ilçesinde eve dönmediği için ailesi tarafından aranan kadın tarlada ölü bulundu.

Bafracalı Mahallesi'nde tarlaya giden Zürriyet Yılmaz'ın (67) eve dönmemesi üzerine endişe eden yakınları, tarlaya gittiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: PKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı
Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için buldukları yöntem 'pes' dedirtti PKK'nın elebaşından, geri çekilmesi beklenen teröristlere "Çıkmayın" talimatı geldi CHP'li vekil Tanal: 51. Muhtarlar Toplantısı gerçekleşirse, erken seçimin habercisi olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 13:03:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ailesinin aradığı kadın tarlada ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]