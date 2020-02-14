Ailesinin desteğiyle kanseri iki kez yenen Ece hayata tutundu - Son Dakika

Sakarya'da çocukluk çağında yakalandığı lenfoma ve lösemiyi yenen 14 yaşındaki Ece Aktaş'ın ailesinin desteğiyle artık yüzü gülüyor.

Sakarya'da yaşayan Ece Aktaş, 5 yaşında yakalandığı lenf kanserini yendikten sonra löseminin pençesine düştü.

İlik nakli olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede dönemin Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a mektup yazan Ece Aktaş, tedavi sürecinde sıkıntı yaşamaması için evlerinde "özel oda" oluşturulması için yardım istedi.

Ece Aktaş, Vali Coş tarafından ailenin Camili Mahallesi'nde yerleşmesi sağlanan evde kendisine özel hazırlanan odada hastalıkla mücadele etti.

Lösemiyi de yendikten sonra babasını kaybetmesiyle travma yaşayan ve ailesinin desteğiyle resim ve müzik sevgisiyle bu süreci atlatan Ece, eğitim hayatına Zübeyde Hanım Ortaokulu 6. sınıfta devam ediyor.

"Ece'ye hastalığını hiçbir zaman belli etmedim"

Anne Aysel Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının 5 yaşında lenfoma kanserine yakalandığını söyledi.

Ece'nin lenfomayı yendikten sonra lösemiye yakalandığını belirten Aktaş, "Biz iyileşti diye evimize geldiğimizde 3 ay içinde ilik nakli olması gerektiği söylendi. Türkiye'de nakli gerçekleştiremedik, kardeşlerinin de tutmadı, yurt dışından oldu naklimiz hızlı bir şekilde." dedi.

Aktaş, sürecin zor geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim gibi mücadele veren bütün annelere şunu tavsiye ediyorum, zor bir sürecin içindeyiz ama normal hayatınıza devam edin. Bu geçecek diye bakın. Ece'ye hiçbir zaman 'Sen hastasın' diyerek bunu belli etmedim, normal zamanda davrandığım gibi davrandım. Ece'yle müzik dinledik, televizyon seyrettik, oyunlar oynadık, her zaman enerjimizi ve moralimizi çok düzgün tuttuk. 'Bir rüyanın içindeyiz, kabusu bitireceğiz.' diyerek hastalıkla mücadele ettik. Bu hastalıkla mücadele eden binlerce anne var ve onlara diyorum ki kalpten inanın, geçecek."

"Bu hastalığın tek çaresi sabır ve inanç"

İkinci hastalığı öğrendikten sonra çok üzüldüğünü aktaran Aktaş, "Yine de hayata esprili dille bakmaya devam ettim, belki çok anlaşılmayacak iç dünyama girdim. Doktor, hastane personeli ve çevremdeki insanlar inancımı görünce takdir etti çünkü inanıyordum ki çocuğum iyileşecek. İnanırsanız, sabrediyorsunuz. Bu hastalığın tek çaresi sabır ve inanç, moralinizi bozmayacaksınız." diye konuştu.

Aktaş, Ece'nin lösemiyi yendikten sonra babasını kaybettiğini dile getirerek, "Hastalığı atlattık, naklimiz güzel tuttu. Her şey yolundaydı, bu sırada babamızı kaybettik. Ece tekrar bir travma yaşadı. Ece'nin en mutlu yeri okul. Okul onun sosyal hayatı oldu çünkü 8 yıldır hastanelerde yaşadı, okul ona çok iyi geliyor. Sesi çok güzel Ece'nin. İnşallah Ece için bundan sonra güzel şeyler olur çünkü çocukluğunu yaşamadan bu yaşa geldi. Kötü bir rüyadan uyandık, lenfoma kanserini atlattık, lösemiyi atlattık, babamızı kaybettik. Ece'nin en büyük hayali Acun Ilıcalı'nın ses yarışmasında şarkı söylemek. En büyük hayalim, Ece'nin hayalinin gerçekleşmesi." ifadelerini kullandı.

Aysel Aktaş, hastalık sürecinde Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar'ın kendilerine destek verdiğini sözlerine ekledi.

"Şu an herhangi bir sağlık problemim yok"

Ece Aktaş da hastalık dönemini pek hatırlamadığını söyledi.

Şu an herhangi bir sağlık probleminin olmadığını belirten Ece, "Annemin, babamın, ailemin gayretiyle yendim hastalığı. Acun Ilıcalı'nın şarkı programına katılıp şarkı söylemek istiyorum. Meslek olarak da hostes olmak istiyorum." diye konuştu.