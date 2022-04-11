Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, mahalle bekçileri kurtardı - Son Dakika
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Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, mahalle bekçileri kurtardı

11.04.2022 05:17
Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, mahalle bekçileri kurtardı

ADANA'da akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırdığı iddiasılya ailesi tarafından evlerinin önündeki elektrik direğine bağlandığı öne sürülen Suriyeli uyruklu genci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen mahalle bekçileri kurtardı.

ADANA'da akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırdığı iddiasılya ailesi tarafından evlerinin önündeki elektrik direğine bağlandığı öne sürülen Suriyeli uyruklu genci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen mahalle bekçileri kurtardı.

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri 25 yaşlarında bir erkeğin darbedilmiş bir halde elektrik direğine bağlandığını görünce 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Suriye uyruklu ismi açıklanmayan genci, elektrik direğine bağlı bir şekilde bulan mahalle bekçileri, ipi keserek kurtardı. Polisin yaptığı incelemede akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırıp, yaraladığı iddia gencin, ailesi tarafından direğe bağlandığı belirlendi. Suriye uyruklu genç ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.


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Suriyeli, Sarıçam, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, mahalle bekçileri kurtardı - Son Dakika


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