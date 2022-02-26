Ailesinin haber alamadığı genç kayıplara karıştı - Son Dakika
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Ailesinin haber alamadığı genç kayıplara karıştı

26.02.2022 12:14
Ailesinin haber alamadığı genç kayıplara karıştı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç, kayıplara karıştı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç, kayıplara karıştı.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi, Yassıhöyük Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Süleyman Sepik, dün öğle saatlerinde kimseye bir şey demeden evden çıktı. Geçen süre zarfında ailesinin haber alamadığı genç, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Bu durum sonrası ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Genç için arama çalışması başlatıldı. - DENİZLİ

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Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailesinin haber alamadığı genç kayıplara karıştı - Son Dakika


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