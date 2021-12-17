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Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu - Son Dakika

Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu

17.12.2021 19:56

Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu Artvin'de ailesinin haber alamadığı tır şoförü şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu.

Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu

ARTVİN - Artvin'de ailesinin haber alamadığı tır şoförü şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan tır şoförü İslam Karabulut'un ailesi kendisinden haber alamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonra kayıp İslam Karabaulut'un ilçeye bağlı Koyuncular köyünde 08 YB 251 plakalı aracıyla dereye düşerek kaza yaptığını tespit etti. Olay yerine gelen saklık ekipleri İslam Karabulut'un hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, AFAD, HOPAK ve Hopa İtfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kazanın dün meydana geldiğini tespit edilirken, hayatını kaybeden kayıp şahıs, sedye yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.

İslam Karabulut'un cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, olaya ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu
Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu
Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu
Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu

Jandarma, Artvin, İslam, Hopa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesinin haber alamadığı şahıs dereye uçan aracında ölü olarak bulundu - Son Dakika
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