Ailesinin hukuk mücadelesiyle şehit sayıldı - Son Dakika
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Ailesinin hukuk mücadelesiyle şehit sayıldı

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken, rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren İsa Aydoğan (21), ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonrası şehit sayıldı.

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken, rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren İsa Aydoğan (21), ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonrası şehit sayıldı. Şehidin fotoğrafı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ne asılırken, ailesi, buruk sevinç yaşadığını söyledi.

KKTC Güzelyurt 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı'nda görev yapan er İsa Aydoğan, 22 Ocak 2016'da yatağında baygın bulundu. Kışladaki sağlık merkezinde yapılan müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen Aydoğan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'a bağlı Kızılören ilçesi Gülyazı köyü nüfusuna kayıtlı İsa Aydoğan'ın çiftçi babası Sıtkı Aydoğan (55) ile annesi Ayşe Aydoğan (50), terhisine 1 ay kala yaşamını yitiren oğullarının şehit sayılması için hukuk mücadelesi başlattı. Ankara İdare Mahkemesi'nde geçen ay görülen davanın ardından İsa Aydoğan'ın şehit sayılmasına karar verildi. Aydoğan ailesi, buruk sevinç yaşarken, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, dernek binasındaki şehit fotoğraflarının arasına İsa Aydoğan'ın fotoğrafını da asarak, ailesine haber verdi. Sürpriz karşısında duygulanan Aydoğan çifti, Kumartaşlı'ya teşekkür etti.

MEZARI DÜZENLENECEK

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, İsa Aydoğan'ın otopsi raporunda 'sebebi bilinemeyen' yazıldığını belirterek, ailesinin kendilerine vekalet verdiğini ve şehitliğinin alınabilmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını kaydetti. Geçen hafta alınan mahkeme kararıyla İsa Aydoğan'ın şehit sayıldığını vurgulayan Kumartaşlı, kimlik başvurusunu yaptıklarını ve mezarının da yeniden düzenleneceğini aktardı. Kumartaşlı, şehidin ailesine de maaş bağlanacağını dile getirdi.

'TERHİSİNİ BEKLERKEN CENAZESİ GELDİ'

Şehit İsa Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan, oğlunun hep şehit olduğuna inandığını kaydederek, "Başkanım, oğlumun fotoğrafını derneğin duvarına asmış, bize sürpriz yaptı. Allah razı olsun. Oğlumun askerliğinin bitmesine 1 ay vardı. Terhisini beklerken cenazesi geldi. Vatan sağ olsun" dedi.


Aydoğan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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