Son Dakika Haberleri: Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
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Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

1 saat önce

Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.

Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu, System.String[]

Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmasını sağlamak için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 2014'te Saray ilçesinde PKK'ya katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak- Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma, Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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