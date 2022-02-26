Ailesinin kaldığı evi ateşe verdi - Son Dakika
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Ailesinin kaldığı evi ateşe verdi

26.02.2022 14:03
Ailesinin kaldığı evi ateşe verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, ailesinin kaldığı evi ateşe verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, ailesinin kaldığı evi ateşe verdi. Yangını gören anne sinir krizi geçirdi.

Yangın, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ş. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 1 Sokak üzerindeki ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri alevlerin yan binaya sıçramasını öneldi. Yangının söndürülme çalışmaları esnasında A.Ş.'nin annesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri A.Ş.'yi bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

Ailesinin kaldığı evi ateşe verdi
Ailesinin kaldığı evi ateşe verdi

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İtfaiye, Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailesinin kaldığı evi ateşe verdi - Son Dakika


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