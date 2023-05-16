Adana'da kaybolan kızın cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Esentepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde DSİ'ye ait sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kanaldan çıkarılan cesedin, Songül Çakmak'a (26) ait olduğu belirlendi.

AĞABEYİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Songül Çakmak'ın ağabeyi Ahmet Çakmak'ın, bir gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen kardeşi için kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.