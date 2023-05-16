Adana'da kaybolan kızın cansız bedeni sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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Adana'da kaybolan kızın cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Adana'da kaybolan kızın cansız bedeni sulama kanalında bulundu

16.05.2023 17:21

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Songül Çakmak'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Genç kadının psikolojik sorunlarının olduğu belirtilirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Esentepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde DSİ'ye ait sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kanaldan çıkarılan cesedin, Songül Çakmak'a (26) ait olduğu belirlendi.

AĞABEYİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Songül Çakmak'ın ağabeyi Ahmet Çakmak'ın, bir gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen kardeşi için kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Mert kursun : bitmedi milletin piskolojik sorunları öyle bir hastalık bile yok habercilerin halt etmesi herkezi olmayan hastalıga yönettiler ilaç firmaları ve ortak basın kuruluşları ilaç satacaz diye yiyor milleti Cevap Yaz 25 0 Yayından Kaldır
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Esentepe, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kaybolan kızın cansız bedeni sulama kanalında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaybolan kızın cansız bedeni sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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