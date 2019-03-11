Son Dakika Haberleri: Ailesinin Kayıp İhbarı Yaptığı Emekli Bankacı, Cezaevine Girmiş

Ailesinin Kayıp İhbarı Yaptığı Emekli Bankacı, Cezaevine Girmiş

37 dakika önce

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için polise başvurduğu emekli bankacı Servet Aşık'ın (56) borcundan dolayı cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Ailesinin Kayıp İhbarı Yaptığı Emekli Bankacı, Cezaevine Girmiş, System.String[]
BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için polise başvurduğu emekli bankacı Servet Aşık'ın (56) borcundan dolayı cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Yeniçağa ilçesinde oturan emekli bankacı Servet Aşık, Cumartesi günü evinden çıkarak Bolu'ya geldi. 2 gündür kendisinden haber alınamayan Servet Aşık'ın hayatından endişe eden ailesi Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne de bildirildi. Servet Aşık'ın eşkali üzerinden tüm birimlere bilgi verilerek arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis Servet Aşık'ın Bolu Açık Cezaevi'nde olduğunu tespit etti. Servet Aşık'ın Bolu kent merkezi girişinde polisin uygulama noktasında yapılan kimlik kontrolünde, borcundan dolayı hakkında tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildiği öğrenildi. Servet Aşık'ın durumu ailesinin üzülmemesi için söylemediği öğrenildi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:32 Kaynak: DHA

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