Son Dakika Haberleri: Ailesinin Kayıp İhbarında Bulunduğu Emekli Bankacı Cezaevinde Çıktı

Ailesinin Kayıp İhbarında Bulunduğu Emekli Bankacı Cezaevinde Çıktı

46 dakika önce

Bolu'da, ailesinin 2 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu emekli bankacı Servet Aşık'ın (56), bankaya olan borcu nedeniyle cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Ailesinin Kayıp İhbarında Bulunduğu Emekli Bankacı Cezaevinde Çıktı, System.String[]
Bolu'da, ailesinin 2 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu emekli bankacı Servet Aşık'ın (56), bankaya olan borcu nedeniyle cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa İlçesi'nde yaşayan emekli banka görevlisi Servet Aşık, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Cep telefonuna ulaşılamayan Aşık'ın hayati durumundan endişe eden ailesi kayıp ihbarında bulunarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, Servet Aşık'ın araç plakası ve eşgali üzerinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, çalışmalarının devam ettiği sırada, hakkında yakalama kararı bulunan Servet Aşık'ın, bankaya olan borcundan dolayı D-100 Karayolu'nda oluşturulan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:22 Kaynak: İHA

Polis, Bolu, 3. Sayfa
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