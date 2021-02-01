Ailesinin ulaşamadığı genç kız polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika

- Ailesinin ulaşamadığı genç kız polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi

Evde yüzü kanlar içerisindeyken bulunan genç kız hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ailesinin uzun süre haber alamadığı genç kız polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Genç kızın ikamet ettiği adrese giden ekipler, kapıyı açtıklarında bilinci açık olan kızı yüzü kanlar içerisinde buldu. Genç kızın, kendisine zarar vermeye çalışırken yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da tek başına ikamet eden Dilhan B. S., şehir dışında yaşayan ailesinin telefonlarına bir süre bakmadı. Kızlarını merak eden aile polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahsın ikamet ettiği adrese giden polis ve sağlık ekipleri, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca ekipler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahaleleri ile evin kapısı açıldı. Genç kız evde yüzü kanlar içerisindeyken bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.