Son Dakika Haberleri: Ailesinin yanına kaçan eşini rahatsız eden şahıs yakalandı
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Ailesinin yanına kaçan eşini rahatsız eden şahıs yakalandı

19 dakika önce

Ankara'da eşinden şiddet görerek Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ailesinin yanına kaçan 19 yaşındaki kadını tekrardan rahatsız eden şahıs, Karabük'te yakalandı.

Ailesinin yanına kaçan eşini rahatsız eden şahıs yakalandı, System.String[]

Ankara'da eşinden şiddet görerek Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ailesinin yanına kaçan 19 yaşındaki kadını tekrardan rahatsız eden şahıs, Karabük'te yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara'da yaşadığı eşinden şiddet gördüğü için Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan baba evine sığınan 19 yaşındaki Rümeysa K. isimli kadını koruma kararına rağmen tekrar rahatsız edip gece yarısı Kaynarca'da kaldığı baba evini kundakladığı şüphesi ile aranan Ramazan K., Karabük'te yakalandı.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:17 Kaynak: İHA
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