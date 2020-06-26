Ailesiyle birlikte gittiği ilçede kayboldu - Son Dakika

Ailesiyle birlikte gittiği ilçede kayboldu

Tarlada çalışmak için ailesiyle birlikte Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Akçakale ilçesine giden zihinsel engelli genç 3 gün önce kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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