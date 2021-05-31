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ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET - Son Dakika

ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET

31.05.2021 15:54

ANTALYA'nın Serik ilçesine eşi ve 2 çocuğuyla karavanla tatile gelen Fransız Xavier Lesfees, Türk insanı çok misafirperver, Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet dedi.

ANTALYA'nın Serik ilçesine eşi ve 2 çocuğuyla karavanla tatile gelen Fransız Xavier Lesfees, Türk insanı çok misafirperver, Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet dedi.

Fransız Xavier ve Marion Lesfees çifti ile kızları Astree ve Gabriel ile birlikte karavanla tatil için Antalya'nın Serik ilçesine geldi. İlçenin Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı otellerin hemen yanında bulunan Boğazkent halk plajında karavanlar için ayrılan bölgeye yerleşen aile, pandemi sürecinde Türkiye'yi güvenli bulduklarını belirtti. Lesfees ailesi, yaz sezonunu Antalya'da geçirdikten sonra Kapadokya bölgesine gideceklerini söyledi.

'TÜRK İNSANI ÇOK MİSAFİRPERVER'

Xavier Lesfees, pandemi döneminde daha güvenli olduğu ve turistlere uygulanan yasakların daha az olması nedeniyle ailesiyle Türkiye'de tatil yapmayı tercih ettiklerini belirterek, Yaklaşık 10 gün önce Boğazkent'e karavanımız ile geldik. Buraya aracımızı park ettik. Hem denizden hem de güneşten faydalanıyoruz. Bulunduğumuz yer emniyet açısından çok güvenli bir ortam. Yaz sezonu boyunca burada tatil yaptıktan sonra tatilimize Kapadokya bölgesinde devam edeceğiz dedi.

Türk insanını çok cana yakın bulduğunu kaydeden Lesfees, Türk insanı çok misafirperver, Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMI DA TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM'

Türkiye'nin büyük ve çok güzel bir ülke olduğuna dikkat çeken Xavier Lesfees, Türkiye'nin çok iyi ve güvenli bir yer olduğunu arkadaşlarıma da söyledim. Onları da Türkiye'ye davet ettim dedi.

ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET
ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET
ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET
ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET
ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET
ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET
ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET
ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET
ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET

Boğazkent, Türkiye, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA AİLESİYLE BİRLİKTE KARAVANLA TATİLE GELEN FRANSIZ TÜRKİYE BİR CENNET - Son Dakika


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