Turist çocuk, gereğinden fazla yolcu taşınan minibüste baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Turist çocuk, gereğinden fazla yolcu taşınan minibüste baygınlık geçirdi

29.07.2022 12:13
Turist çocuk, gereğinden fazla yolcu taşınan minibüste baygınlık geçirdi

Ailesiyle birlikte tatil yaptıkları turizm merkezinden Antalya'nın Manavgat ilçesine gelmekte olan bir turistin çocuğu, gereğinden fazla yolcu taşıyan minibüste baygınlık geçirdi.

Ailesiyle birlikte tatil yaptıkları turizm merkezinden Antalya'nın Manavgat ilçesine gelmekte olan bir turistin çocuğu, gereğinden fazla yolcu taşıyan minibüste baygınlık geçirdi.

Turizm bölgelerinden Manavgat'ın merkezine yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamalarında ilginç olaylar yaşanıyor. Özellikle Manavgat'ın 2 büyük pazarının kurulduğu Pazartesi ve Perşembe günleri, turizm bölgesinden Manavgat ilçe merkezine yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde fazla yolcu sorunu dikkat çekiyor.

Küçük çocuk baygınlık geçirdi

Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamalar sırasında, yolcu kapasitesinin üzerinde ayakta yolcu taşıyan bir minibüste ailesiyle birlikte yolculuk yapan küçük bir turist çocuğunun baygınlık geçirdiği belirlendi. Küçük çocuk, tesadüfen yoldan geçmekte olan özel hastaneye ait ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından taksiye binerek tatil yaptıkları otele geri döndü.

"Daha sık araç kaldırılmalı"

Fazla yolcu taşıyan minibüslerdeki bazı yolcular ise en az 5-6 tane dolmuşun geçtiğini ve yer olmadığı için kendilerini almadığını, özellikle Pazartesi ve Perşembe günleri daha sık araç kaldırılması gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turist çocuk, gereğinden fazla yolcu taşınan minibüste baygınlık geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turist çocuk, gereğinden fazla yolcu taşınan minibüste baygınlık geçirdi - Son Dakika
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