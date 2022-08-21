Ailesiyle evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Ailesiyle evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı

21.08.2022 09:37

Ailesiyle evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı Saldırıda baldırından yaralanan Erhan Yurdunmalı, sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplatılmasını istedi Adana'da motosikletiyle ailesiyle birlikte evine dönen Erhan Yurdunmalı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Adana'da motosikletiyle ailesiyle birlikte evine dönen Erhan Yurdunmalı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda baldırından ısırılan Yurdunmalı," Köpekler zarar görmeden toplatılsın" dedi.

Eşi ve çocuklarıyla motosiklette evine dönen Erhan Yurdunmalı, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda Erhan Yurdunmalı, sahipsiz köpekler tarafından sağ baldırından ısırıldı.

Olay anını anlatan Yurdunmalı, "Eşim beni aradı, markette olduklarını söylediler. İş dönüşü onları aldım. Evimize 500 metre kala köpekler yoğun şekilde oradaydı. Oradan geçerken saldırıya uğradık. Motosikleti süremedim, sürsem çocuklarım veya eşim zarar görecekti. Yada kaza yapacaktım. Mecburen durmak zorunda kaldım, durduğum an ısırdı zaten" dedi.

Kendisinde de hayvan sevgisi olduğu söyleyen Yurdunmalı, "Daha önce hayvan besledik ama bu şekilde olmaz. Çocuklarım zarar görseydi bunun hesabını kim verecekti. Ağır bir hasarda alabilirdim. Yetkililere buradan sesleniyorum, bu köpekler zarar görmeden toplatılsın" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesiyle evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesiyle evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
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