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Ailesiyle kavga edip polise direnen kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Adana'da ailesiyle kavga etmesinin ardından evin çatısına çıkarak polise direnen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:03 Kaynak: AA
Adana'da ailesiyle kavga etmesinin ardından evin çatısına çıkarak polise direnen şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde E.K'nin ailesiyle kavga ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.
Polisleri gören E.K, çatıya çıkıp kapıyı kilitleyerek yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Sinir krizi geçiren ve eline geçenleri çatıdan aşağıya atan E.K'yi mahalle sakinleri uzun uğraşlar sonucu ikna etti.
E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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