Ailesiyle sahilde eğlenirken dalgalara kapılan şahıs, nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Uğurlu köyünde ikamet eden şahıs, ailesiyle birlikte sahilde eğlendiği sırada dalgalara kapıldı. Tüm çabalarına rağmen kıyıya bir daha çıkamayan şahıs, Denizkonak Balıkçı Barınağında bulunan bot ile nefes kesen operasyon sonucu kurtarıldı. Şahsın kurtarılma anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, su yutan ve halsiz düşen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan tatil için Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Uğurlu köyüne gelen Osman Demirtaş, iki çocuğu ve eşi ile birlikte serinlemek için sahile geldi. Denizin dalgalı olması sebebiyle denize girmekten vazgeçen Osman Demirtaş, ailesiyle birlikte kıyıda eğlendiği sırada bir anlık dalgınlık sonucu dalgalara kapıldı. Tüm çabasına rağmen dalgalardan kurtulamayan Osman Demirtaş, yaklaşık 300 metre kayalıklara doğru sürüklendi. Eşinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bu sırada Osman Demirtaş'ın yakınları, AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir'i arayarak yardım talebinde bulundu. Murat Demir'de, o bölgeye yakın bir alanda Denizkonak Balıkçı Barınağında kendisine ait botunun olduğunu belirterek, Osman Demirtaş'ın o bot ile kurtarılabileceğini söyledi. Bunun üzerine bölge sakinlerinden Özkan Gün ve Enes Aslan, botu alarak kayalıklarda dalgalarla mücadele eden Osman Demirtaş'ın yanına kadar giderek güvenlik bir şekilde bota binmesini sağladılar ve Balıkçı Barınağına geri döndüler. Çok fazla su yutan, halsiz ve bitkin düşen Osman Demirtaş, kıyıda yapılan ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dev dalgalarla mücadele eden Osman Demirtaş'ın kurtarılma anı ise, Şehit Onur Ensan Ayanoğlu Balıkçı Barınağı'nın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Sahilde ailesiyle eğlenirken dalgalara kapılıp gözden kayboluyor"

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, "Osman Demirtaş, aynı zamanda benim akrabam oluyor kendisi. Birkaç gün önce çocukları ile birlikte Cide'nin Uğurlu köyüne geliyor. İki gündür Karadeniz'de lodos esiyor, fırtına var. Olayın olduğu günde 4-5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Bunlarda ailecek denize gidiyorlar, deniz kıyısında dalgalar bir şekilde Osman Demirtaş'ı çekiyor. Bir yere tutunamıyor, engel olamıyor. Daha sonra dalgalar bir hayli sürüklüyor denizde. Kıyıdan yaklaşık 200-300 metre kadar sürüklüyor. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aramışlar, jandarma ve ambulans olay yerine geliyor. Bu sırada tabii Osman Demirtaş gözden kayboluyor. Panik ile amcası beni aradı Osman'ı kurtar diye. Bende şaşırdım, Osman ama hangi Osman. Birden algılayamadım. Biranda elim ayağım tutuldu, ne yapacağımı bilemedim. Baya şaşırdım ama hemen kendimi toparladım, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığını aradım. Sağ olsun oradaki arkadaşlar hemen harekete geçti ama bana gelen bilgide botun bu hava şartlarında Cide'nin Denizkonak köyüne kadar gelmesi yaklaşık 1 saati bulur denildi. Amasra, bir hayli uzak 25-30 mil uzaklıkta bulunuyor" dedi.

Kendisi tarafından yaptırılmasını sağladığı Şehit Onur Ensan Ayanoğlu Balıkçı Barınağı'nda kameraların olduğunu söyleyen Murat Demir, "Kameralara bakıp kooperatif başkanını aradım. Kameradan görüyorum, benim orada botum var, hemen o botu alın kurtarın dedim. Çünkü Osman Demirtaş'ın her geçen saniye lehine işliyordu. Yüzme biliyordu ama bir noktadan sonra direnci düşerse bir daha da bulamayabilirdik. Her taraf kayalık, büyük kayalıklar var kıyıda. İki tane küçük çocuğu var, ailesi deniz kenarında, yakınları yığılmış deniz kenarına. Bir o arıyor, bir başkası arıyor, bende hangisine cevap vereceğimi şaşırdım. Kooperatif Başkanını aradım ve botu alıp Osman Demirtaş'ı kurtar dedim. O da ben şu anda fındık toplamadayım, uzak yerdeyim dedi. Amasra'dan botun gelmesi 1 saati geçebilir, çaresizlik var ortada. İnsan şunu istiyor, kanatların olsa da keşke İstanbul'dan uçup Balıkçı Barınağına konabilsen. Botu kullanıp ta Osman'ı kurtarabilsen. Telefon konuşmalarımızda çocuğu denizde gördük diye söylediler. Hala tutunmaya çalışıyor dediler. Bizim kooperatifimizin işletmecisi var Enes Aslan kardeşimiz. Yine Barınakta küçük bir botu bulunan Özkan Gün abimiz vardı. Özkan, botu ben kullanabilirim dedi. Hemen çalıştır o zaman kurtarın Osman'ı dedim. Botu nasıl kullanacağını, nasıl çalıştırılacağını anlattıktan sonra yakıtını da kontrol ettikten sonra limandan çıktılar. Bende barınağın güvenlik kamerasıyla anbean takip ediyorum yaşananları. O kadar büyük dalgalar olmasına rağmen botu kullanan Özkan Gün abimiz ile ona eşlik eden Enes Aslan kardeşimiz, 5 dakikada Osman'ın bulunduğu alana vardılar. O sırada bende tarif ediyorum, botta can yeleğinin olduğunu anlatıyorum, nasıl kullanılacağını söylüyorum. Kayalıklara yaklaşmayın diyorum, sizi de alıp götürebilir dalgalar. Sağ olsun arkadaşlar dikkatli bir şekilde azgın dalgaların arasında kontrollü bir şekilde can simitlerine ulaşıp denizden Osman'ı kurtardılar. Belki de 10 dakika daha geç kalsaydık şimdi Osman'ı denizde aramaya koyulmuştuk, Allah korudu. Burası Karadeniz, dalgalı olur. Bu dalgalarda çok kişi kayboldu, Karadeniz aldığını kolay kolay geri vermiyor. Allah'ın izniyle orada büyük bir mücadele verdi arkadaşlar, büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Botu ilk defa kullanmasına rağmen Özkan ve Enes, dev dalgaların arasından Osman'ı çekip aldılar ve Denizkonak Balıkçı Barınağına getirdiler. Ambulans ve jandarma ekipleri kıyıda bekliyordu. Buradaki ilk müdahaleden sonra Osman, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuanda sağlık durumu gayet iyi. Çocuklarının yanında" diye konuştu.

"Balıkçı Barınağının yapılması için çok mücadele verdim"

Cide Denizkonak Balıkçı Barınağının bölgeye yapılması için çok mücadele ettiğini anlatan Murat Demir, şöyle konuştu: "Allah nasip etti ve bizlerde girişimlerimiz sonucu o barınağı oraya yaptırdık. Bugün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü ben, o bölgeyi bu kötü hava şartlarından dolayı anlata anlata zor zar yaptırmıştım. Bugün amacımıza ulaştık ve bir canın kurtarılmasına vesile olduk. Kendime bir tane de bot almıştım. Anahtarını da kooperatife bırakıyordum. Bir durum olduğunda arkadaşlar çalıştırıp kullanabilsinler diye bırakıyordum. Ben, Amasra'daki Sahil Güvenlik Komutanlığına da anlatmıştım, herhangi bir şekilde kurtarma operasyonlarında botu kullanabileceklerini söylemiştim. Her türlü hava şartlarına uygun, kaliteli, bu tür dalgalarda yolda bırakmayacak bir bot. Böyle ciddi bir olay karşısında Allah'ta yardım etti ve Osman kardeşimizi kurtardık. Olayın en başından sonuna kadar bizzat kameralarla takip ettim. Bu sefer Karadeniz'i biz yendik. O yüzden lütfen dalgalı havalarda denize girmeyin. Karadeniz'in hiç ama hiç şakası olmaz" - KASTAMONU