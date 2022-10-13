Tartışma yaşayıp oturdukları binayı yaktı! Aile sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Tartışma yaşayıp oturdukları binayı yaktı! Aile sinir krizi geçirdi

13.10.2022 04:37

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs, ailesi ile birlikte yaşadığı 2 katlı binayı yaktı. Evin yandığını gören aile sinir krizi geçirirken mahallelinin tepki gösterdiği şahıs gözaltına alındı. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Vatan Mahallesi'nde 2 katlı binada ailesiyle birlikte yaşayan Rıdvan Ö. ile ailesi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİNAYI YAKTI

Akşam saatlerinde ailesinin akraba ziyareti için evlerinden ayrılması üzerine Rıdvan Ö., 2 katlı binayı ateşe verdi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti.

Son dakika gündem: AİLESİYLE TARTIŞIP, BİRLİKTE YAŞADIKLARI 2 KATLI BİNAYI ATEŞE VERDİ

MAHALLELİ SALDIRMAYA ÇALIŞTI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan Rıdvan Ö.'yü etkisiz hale getiren mahalleli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Bazı vatandaşlar Rıdvan Ö.'ye tepki göstererek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri Rıdvan Ö.'yü mahallelinin elinden kurtararak gözaltına aldı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen aile ve akrabalar evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan Rıdvan Ö. polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartışma yaşayıp oturdukları binayı yaktı! Aile sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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