Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi

30.03.2022 00:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da tartıştığı ailesine öfkelenen C.A., birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi.

ADANA'da tartıştığı ailesine öfkelenen C.A., birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangında korkulu dolu anlar yaşayan apartman sakinleri binayı tahliye ederken, C.A. ise polis ekiplerince tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. C.A., iddiaya göre, 15 katlı apartmanın 13'üncü katındaki dairede birlikte yaşadığı ailesiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Ailesine öfkelenen C.A., evdeki eşyalara yanıcı madde döküp, ateşe verdi. Alevler hızla evi sararken, C.A. ve ailesi kendilerini dışarıya atıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Evden yükselen alevler nedeniyle korkuya kapılan apartman sakinleri, binayı terk etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürürken, apartman sakinleri ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Evini ateşe veren C.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi - Son Dakika


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