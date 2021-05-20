Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın... - Son Dakika

Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...

20.05.2021 20:39

Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar İki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyor Aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı.

Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar

İki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyor

Aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı.

ANTALYA - Antalya'da aile arasında çıkan tartışma sonrası evden kovulan aile eşyalarla birlikte sokakta kaldı. 3 gündür parkta 2 çocuğuyla aç kaldıklarını belirten Turgut Bulut, "Görenler bakıp geçiyor, ne işiniz var diye soran bile yok. İsteğim eşim ve çocuklarıma bakılması" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı. Yaşadıkları problem nedeniyle 4 ve 7 yaşındaki çocukları ile birlikte evlerinden kovulan aile çareyi parkta kalmakta buldu. Kalacak yeri olmayan aile eşyaları ile birlikte parkta yaşamaya başladı. Belek Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin yanında bulunan parkta kalan ve zor günler yaşadıklarını belirten Özlem Ateş (30), "Kayınım yüzünden dışarda kalıyoruz. Kayınvalidemle birlikte bizi dışarı attırdı" iddiasında bulundu. Bulut, "Kaynanam ve kayınım bizi evden attılar, mağdur durumdayız. 3-4 gündür dışarda kalıyoruz. Kayınım yüzünden dışarda kalıyoruz. Bizi evde attırdı. Eşim kavga etti kayınımla sonra kayınvalideme söyledi evden attırdı, karakolluk olduk. 3-4 gündür dışarıda kalıyoruz. Çocuklarımız uyudu biz uyumadık, sabaha kadar ayaktaydık. Çok kötü bir durum Allah kimseye bu duruma düşürmesin" dedi.

3 gündür parkta kaldıklarını belirten Turgut Ateş ise abisiyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Eşimle ilgili konuştu kavga ettik. Polislik olduk. 3 gündür eşim çocuklarımla burada yatıyoruz. Görenler bakıp geçiyor, ne işiniz var diyen olmadı. Biz polise başvurduk abim annem ve eşim uzaklaştırma aldı. Bundan sonra eşime çocuklarıma bakılmasını istiyorum. Eşyalarımın hepsi burada yeri geliyor aç yatıyoruz" dedi.

Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...
Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...
Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...
Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın...

Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılarİki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyorAile arasında yaşanan kavganın... - Son Dakika


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