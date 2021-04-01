Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı - Son Dakika

Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı

01.04.2021 01:49
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı, System.String[]

İZMİT'te Ferhat S., ailesiyle tartıştıktan sonra oturduğu çatı katını ateşe verdi.

İZMİT'te Ferhat S., ailesiyle tartıştıktan sonra oturduğu çatı katını ateşe verdi. Yangında Ferhat S.'ye ait çatı katı küle dönerken, binanın çatısında da hasar oluştu.

Yangın gece saatlerinde Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre ailesiyle tartışan Ferhat S. evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıkardı. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Binadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. Bu sırada binanın dumanla kaplanmasından dolayı binada oturan daire sakinleri, dumandan etkilenmemek için apartmanı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

KOMŞULARA 'EVİ YAKTIM İTFAİYEYİ ARAYIN' DEMİŞOlayı yaşayan ve aynı apartmanda oturan Yunus Güner, Ferhat S.'nin alkol problemi olduğunu ve daha önce sürekli evi yakacağını söylediğini iddia ederek, "Hep sarhoş geziyordu ve ailesiyle sorunları vardı. Daha önce bize evi yakacağını söylüyordu ama akli dengesi yerinde olmadığı için çok inanmıyorduk, en sonunda geldi ve yaktı. Ailesi yangın sırasında evde yoktu, tartıştıkları için evden kaçmışlar. Evi yaktıktan sonra apartmandan inerken 'ben yaktım' diye bağırdı, Hatta alt komşuya 'Evi yaktım itfaiyeyi arayın' dedikten sonra kaçmış." dedi.  BAZI KOMŞULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Ferhat S. kaçarken, olayın ardından apartmanda oturan kişiler, polis merkezine giderek binayı yaktıklarını iddia ettikleri Ferhat S.'den şikayetçi oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı

Kuvayi Milliye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailesiyle tartışıp yaşadıkları evi yaktı - Son Dakika


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