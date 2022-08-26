Tatil için geldiği Mersin'de sahili temizleyen genç kız ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tatil için geldiği Mersin'de sahili temizleyen genç kız ödüllendirildi

26.08.2022 13:30
Tatil için geldiği Mersin'de sahili temizleyen genç kız ödüllendirildi

Ailesiyle tatile geldiği Mersin'in Bozyazı ilçesi sahilini atıklardan arındıran genç kıza plaket verildi.

Ailesiyle tatile geldiği Mersin'in Bozyazı ilçesi sahilini atıklardan arındıran genç kıza plaket verildi.

Bozyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Kız Lisesi öğrencisi Mehlika Bilici (17), tatile geldiği ilçede plajlardaki plastik ve cam atıkları topladı.

Bilici, kısa zamanda topladığı çok sayıda atığı belediye ekiplerine teslim etti.

Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, çalışmayı duyduktan sonra genç kızı ve ailesini makamında ağırladı.

Bilici'ye plaket hediye eden Çetinkaya, davranışından dolayı tebrik etti.

YORUMLAR
500
İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Akyarlı Hayatını Kaybetti İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Akyarlı Hayatını Kaybetti Terk edildiği söylenen 'kehanet merkezi' aslında uzun yıllar işlevini korumuş Terk edildiği söylenen 'kehanet merkezi' aslında uzun yıllar işlevini korumuş
Kaynak: AA

Bozyazı, Mersin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatil için geldiği Mersin'de sahili temizleyen genç kız ödüllendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:30:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tatil için geldiği Mersin'de sahili temizleyen genç kız ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement