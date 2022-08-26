Bilici'ye plaket hediye eden Çetinkaya, davranışından dolayı tebrik etti.

Bozyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Kız Lisesi öğrencisi Mehlika Bilici (17), tatile geldiği ilçede plajlardaki plastik ve cam atıkları topladı.

Kaynak: AA

Bozyazı, Mersin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tatil için geldiği Mersin'de sahili temizleyen genç kız ödüllendirildi - Son Dakika

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