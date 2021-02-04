Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4) - Son Dakika
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Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

04.02.2021 19:24

KAYIP TIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan 23 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in cansız bedeni yazlık evlerinin 2 kilometre uzağında zeytinbahçesinde bulundu.

KAYIP TIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan 23 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in cansız bedeni yazlık evlerinin 2 kilometre uzağında zeytinbahçesinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırması sonunda, Tıp Fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek'in cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.Kaan Şimşek'in cansız bedeninin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

ÇANAKKALE,


Kaynak: DHA
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Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4) - Son Dakika
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