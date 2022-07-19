Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada

19.07.2022 16:59

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, ailesiyle birlikte kaldırımda yürüyen kadın kurşunların hedefi oldu. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişiler beyaz bir otomobille sokağa girdi, otomobilin yanına yaklaşan bir başka kişi, arka kapıyı açarak içerideki kişiyle konuşmak istedi. İddiaya göre; otomobilin arka koltuğundan kapıyı açan kişiye yönelik ateş açılırken, saldırıda kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen yabancı uyruklu bir kadın bacağından yaralandı. Silahlı saldırı düzenlenen kişi ise yara almadan olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler de geldikleri otomobille birlikte kayıplara karıştı.

Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu, o anlar kamerada

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silah seslerini duyan esnaf hemen yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu, o anlar kamerada

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Otomobilden ateş açıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta durduğu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kapıyı açmasının ardından kapıyı açan kişiye ateş açıldığı görülüyor. Ateş açılan kişi ve otomobilin içindeki şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, kadının yaralandığını gören esnafın yardıma koşması ve kadının yanındaki çocukların korku dolu anları da kameraya yansıdı.

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Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İsa Yusuf, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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