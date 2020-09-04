Ailevi problemleri olduğunu öne süren kadın, 30 metre yükseklikten atladı - Son Dakika

Ailevi problemleri olduğunu öne süren kadın, 30 metre yükseklikten atladı
Ailevi problemleri olduğunu öne süren kadın, 30 metre yükseklikten atladı BURSA'nın İznik ilçesinde ailevi problemleri olduğunu öne süren F.K. (31), 30 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak intihara kalkıştı.
Ailevi problemleri olduğunu öne süren kadın, 30 metre yükseklikten atladı
BURSA'nın İznik ilçesinde ailevi problemleri olduğunu öne süren F.K. (31), 30 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan F.K. durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, saat 18.00 sıralarında İznik'e bağlı Karacakaya mevkiinde meydana geldi. Ailevi problemleri olduğu iddia edilen F.K., Karacakaya mevkiindeki kayalıklara çıktı. Ailevi sorunları olduğunu öne süren ve bunalımda olduğu iddia edilen F.K., kendini yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak İznik Devlet hastanesine kaldırılan F.K., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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