Aileye yeni 'çocuk' geldi - Son Dakika

Aileye yeni 'çocuk' geldi

26.01.2021 12:41
Aileye yeni 'çocuk' geldi, System.String[]

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri arasında ilk sıralarda yer alan Prens William ile Kate Middleton, şu sıralar farklı bir mutluluk yaşıyor.

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri arasında ilk sıralarda yer alan Prens William ile Kate Middleton, şu sıralar farklı bir mutluluk yaşıyor.ÇOCUKLAR DA ÇOK SEVİNDİ George, Charlotte ve Louis adında üç çocuğu olan çiftin ailesine yeni bir "çocuk" daha katıldı. Ama bu ilk anda akla geleceği gibi bir insan değil sevimli bir yavru köpek. Kısa bir süre önce Lupo adlı köpekleri hayata veda eden aile, büyük acılarını bu yeni katılımla atlatmaya çalışıyor. Kraliyet ailesi üzerine uzman olan gazeteci Russel Myers'ın açıkladığına göre Cambridge ailesine cocker spaniel cinsi yeni bir yavru köpek katıldı. YENİ KÖPEK LUPO İLE AYNI AİLEDEN Bu sevimli köpeği, Kate Middleton'ın erkek kardeşi James hediye etti. Adı henüz açıklanmayan bu köpeğin de tıpkı 9 yaşında hayatını yitiren Lupo gibi aynı aileden geldiği belirtildi. Cambridge ailesi yeni katılan bu köpeği, dişi olduğu ve çocukların, aralarına yeni katılan bu yavru nedeniyle çok mutlu olduğu ifade edildi.GEÇEN YILIN SON GÜNLERİNDE HAYATINI YİTİRMİŞTİ

Kate Middleton ve Prens William, kendileriyle birlikte dokuz yıl yaşayan Lupo'nun hayatını yitirdiği resmi Instagram hesaplarından da duyurmuştu. Çiftin resmi Instagram hesabında Lupo'nun bir pozu yer aldı. Cambridge Dükü Wililam ve Cambridge Düşesi Kate, paylaşımda, hafta sonu köpekleri Lupo'nun öldüğünü belirterek " Son dokuz yıldır ailemizin kalbindeydi ve biz onu çok özleyeceğiz" mesajını yazdı.KARDEŞİ DE MESAJ PAYLAŞTI Lupo'nun ölümünü Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton da kendi Instagram sayfasından duyurdu. Middleton, paylaşımında "Sizi hiçbir şey bir köpeğin kaybına hazırlayamaz. Hiç köpek sahibi olmayanlar için bu kaybı anlamak zor" diye yazdı.MIDDLETON AİLESİ BESLEMİŞTİ James Middleton " Öte yandan bir köpeği sevenler bu gerçeği bilir. Bir köpek sadece evcil bir hayvan değil, ailenin bir parçasıdır. En iyi arkadaş, en sadık yoldaş, bir öğretmen ve bir terapist" diye devam etti James Middleton.'KÖPEK KAYBETMEK BÜYÜK BİR ACI'

Kate Middleton'ın kardeşi James "Sevgili kız kardeşim ve ailesinin köpeği öldü" diyerek başladığı mesajında, yıllar içinde köpeğini kaybeden kişilerin, bu konudaki kaybın acısıyla ilgili olarak kendisiyle konuştuklarını da ekledi. James Middleton, bir köpek kaybetmenin sevilen bir insanı kaybetmekten farksız olduğunu da vurguladı. Middleton, 'Huzur içinde yat Lupo' diyerek mesajını tamamladı. Prens William ile Kate Middleton'ın köpeği Lupo, Düşes'in ailesi tarafından yetiştirilen bir ailenin üyesiydi. İngiliz cocker spaniel cinsi köpeğin Ella adı verilen annesi ile erkek kardeşleri Zulu, İnka ve Luna da Middleton ailesi tarafından büyütüldü.İDDİAYA GÖRE GEORGE'UN ADINI SEÇMİŞTİ

İtalyanca'da kurt anlamına gelen Lupo, Prens George'tan sorumluydu. Kate hamileyken, o ve William'ın isimlerin yazılı olduğu kağıtlar, Lupo'nun seçmesi için yere bırakılmıştı. Lupo'nun seçtiği kağıtta George adı yazılıydı. Middleton ve Prens'in büyük çocukları George doğduğunda çekilen aile fotoğrafında Lupo da yer almıştı.

Aileye yeni 'çocuk' geldi

Kate Middleton, Prens William, Cambridge, Köpek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aileye yeni 'çocuk' geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı
Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti         
12:18
Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor         
12:09
Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor         
11:41
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş         
10:59
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 12:45:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aileye yeni 'çocuk' geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei