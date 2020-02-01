"Aileyi Besleyen Nebevi Değerler" konferansı

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Kur'anın konumlandırdığı kadın-erkek perspektifinin birbirine rakip değil, birbirine refik anlayış olduğunu belirterek, "Yani kadın mı, erkek mi reis? Kadın mı, erkek mi üstün? Kadının mı, erkeğin mi sözü geçer? Evlilikte sevginin sözü geçer. Evlilikte oluşturmak istediğiniz sevginin sözü geçer." dedi.

Akbulut, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde düzenlenen "Aileyi Besleyen Nebevi Değerler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, manevi değerlerin aileyi ayakta tuttuğunu söyledi.

Aile üzerinden olumsuzlukların konuşulmasına karşı olduğunu, aile ve şiddetin yan yana gelmemesi gerektiğini ifade eden Akbulut, "Aile içi şiddet diyoruz ya, aile ve şiddet kelimeleri yan yana gelebilecek kavramlar değildir. Aile ile ilgili huzursuzluk ve nifak kavramları yan yana gelebilecek kavramlar değildir." dedi.

Akbulut, ailede merhamet ve şefkat değerlerinin öne çıkması gerektiğini belirterek, aile bireylerine huzur ve mutluluğun sağlanması için görevler düştüğünü dile getirdi.

Evliliğin toplumsal kodlar ve geleneksel kabullerin olmazsa olmazı olarak görüldüğünü de aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Evliliği nebevi sünnetin örnekliğindeki ümmetin, neslin devamı olarak görmek lazım. Evliliğin amacı neslin devamıdır. Evlilik kadın ve erkeğin birbirinde huzura ermesi demektir. Evlilik kadın ve erkeğin birbirine hakim olması değil. Kadın ve erkeği ailede hiyerarşik bir değerlendirmeyle konumlandırmıyoruz. Kur'anın konumlandırdığı kadın-erkek perspektifi birbirine rakip değil, birbirine refik anlayışıdır. Yani kadın mı, erkek mi reis? Kadın mı, erkek mi üstün? Kadının mı, erkeğin mi sözü geçer? Evlilikte sevginin sözü geçer. Evlilikte oluşturmak istediğiniz sevginin sözü geçer."

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Vali Ozan Balcı'nın eşi Sonay Balcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Öğüt, KADEM Tokat İl Temsilcisi Müjgan Arslan ile davetliler katıldı.