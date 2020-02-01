"Aileyi Besleyen Nebevi Değerler" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aileyi Besleyen Nebevi Değerler' konferansı - Son Dakika

"Aileyi Besleyen Nebevi Değerler" konferansı

16 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Kur'anın konumlandırdığı kadın-erkek perspektifinin birbirine rakip değil, birbirine refik anlayış olduğunu belirterek, "Yani kadın mı, erkek mi reis? Kadın mı, erkek mi üstün? Kadının mı, erkeğin mi sözü geçer?

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Kur'anın konumlandırdığı kadın-erkek perspektifinin birbirine rakip değil, birbirine refik anlayış olduğunu belirterek, "Yani kadın mı, erkek mi reis? Kadın mı, erkek mi üstün? Kadının mı, erkeğin mi sözü geçer? Evlilikte sevginin sözü geçer. Evlilikte oluşturmak istediğiniz sevginin sözü geçer." dedi.

Akbulut, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde düzenlenen "Aileyi Besleyen Nebevi Değerler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, manevi değerlerin aileyi ayakta tuttuğunu söyledi.

Aile üzerinden olumsuzlukların konuşulmasına karşı olduğunu, aile ve şiddetin yan yana gelmemesi gerektiğini ifade eden Akbulut, "Aile içi şiddet diyoruz ya, aile ve şiddet kelimeleri yan yana gelebilecek kavramlar değildir. Aile ile ilgili huzursuzluk ve nifak kavramları yan yana gelebilecek kavramlar değildir." dedi.

Akbulut, ailede merhamet ve şefkat değerlerinin öne çıkması gerektiğini belirterek, aile bireylerine huzur ve mutluluğun sağlanması için görevler düştüğünü dile getirdi.

Evliliğin toplumsal kodlar ve geleneksel kabullerin olmazsa olmazı olarak görüldüğünü de aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Evliliği nebevi sünnetin örnekliğindeki ümmetin, neslin devamı olarak görmek lazım. Evliliğin amacı neslin devamıdır. Evlilik kadın ve erkeğin birbirinde huzura ermesi demektir. Evlilik kadın ve erkeğin birbirine hakim olması değil. Kadın ve erkeği ailede hiyerarşik bir değerlendirmeyle konumlandırmıyoruz. Kur'anın konumlandırdığı kadın-erkek perspektifi birbirine rakip değil, birbirine refik anlayışıdır. Yani kadın mı, erkek mi reis? Kadın mı, erkek mi üstün? Kadının mı, erkeğin mi sözü geçer? Evlilikte sevginin sözü geçer. Evlilikte oluşturmak istediğiniz sevginin sözü geçer."

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Vali Ozan Balcı'nın eşi Sonay Balcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Öğüt, KADEM Tokat İl Temsilcisi Müjgan Arslan ile davetliler katıldı.

Aileyi Besleyen Nebevi Değerler konferansı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü
Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:37:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Aileyi Besleyen Nebevi Değerler" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]