Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın da katıldığı konferansta Tarhan, aileyi zayıflatan üç hastalığa dikkat çekti. Günümüzde evlilikle ilgili algıların değiştiğini belirten Tarhan, evliliği zayıflatan üç hastalığı ise "Sekülarizm, Bireycilik ve Sosyal Anomi" olarak ifade etti.

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği'nin birlikte organize ettiği "Son Kale Aile" konferansı Yozgat Büyük Sinema Salonunda gerçekleşti.

Yozgatlıların yoğun ilgi gösterdiği konferans, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Merkez Valisi, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yazıcı ve Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın selamlama konuşmalarıyla başladı.

Çağın vebası yalnızlık

'Son Kale Aile' başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan günümüzde ailede ciddi krizin ve yangının olduğunu söyledi. Evlilikle algının son yıllarda değiştiğine dikkat çeken Tarhan, evliliklerin bencilleştiğini kaydetti. Bencilleşmeyle birlikte yalnızlığın da arttığına vurgu yapan Tarhan, yalnızlığı "çağın vebası" olarak tanımladı.

Aileyi zayıflatan 3 hastalık!

Aileyi zayıflatan 3 hastalığın olduğunu belirten Tarhan şu değerlendirmelerde bulundu.

"Aileyi zayıflatan 3 hastalık var. Bunlar; Sekülarizm, Bireycilik ve Sosyal Anomi. Sekülarizm ciddi risk. Çünkü bireylerde hesap verme duygusunu zayıflattı. Kişide vicdani sorumluluğu azalttı. Bu da ilişkilerin bencilleşmesini ve aile değerinin zayıflamasına neden oldu. Bugün eşler çok kolay boşanabiliyor. Evlilik öncesinde 'Yapamazsam boşanırım' gibi bir tutum içinde olmak da evliliğe zarar veriyor. Evlilik uçağa, gemiye benzer. Uçak havalandığında, gemi karadan açıldığında 'Ben sıkıldım deyip inebilir misiniz?' Ya da bir cerrahı düşünün. Tam operasyon, ameliyatın ortasında ben sıkıldım deyip ameliyatı bırakabilir mi? Bu doğru değil. Evlilik sorumluluk gerektirir, evlilik olgunluğu eşler açısında çok önemli."

"Evlendikten sonra kusur aramayın!"

Evlilik öncesi gözünüzü 4, evlendikten sonra ise yarım diyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, evlendikten sonra çiftlerin kusur aramamaları gerektiğini belirtti.Evlilikle ilgili algıların günümüzde değiştiğinin altını çizen Tarhan, aileyi koruyan sosyal duvarların bugün maalesef yıkıldığını da kaydetti. Sosyal normların değişmesiyle evlilikle ilgili yanlış kararların da alınmasına neden olduğunu söyledi.

"Aile değil birey kutsal!"

Aile değil bugün birey daha kutsal diyen Tarhan bu durumun aile yapısına zarar verdiğini ifade etti. Tarhan şu değerlendirmelerde bulundu.

"Ailede sihirli kelime evi sevmek ve eşi sevmek, çocuğunu sevmek. Sevgi kadar güven de çok önemli. Ailelerimizi güven yuvası haline getirebilmeyi başarmamız gerekir. Ancak aile üyeleri kendilerini güvenli bir ortamda hissettiklerinde mutlu olabilirler. Eşler arasında eş başkanlık ilişkisi olmalı. Bu çok önemli. Aile ilişkilerinde eşler birlikte karar alabilmeli."

"Evliliğin bir düşmanı da suçlayıcı dil"

Eşlerin sorunla mücadele edebilme, sorun çözme becerisi geliştirmeleri gerektiğini de vurgulayan Tarhan evliliğin en büyük düşmanlarından birinin de suçlayıcı dil olduğunu sözlerine ekledi.

"Eşler birbirlerine sen değil ben diliyle hitap edebilmeli. Bu evliliğin kalitesini artıracaktır. Günümüzde evliliklerde çokça ego kavgaları yaşandığına şahit oluyoruz. Sen ben kavgaları ile 'sen bana bunu dedin, sen bana bunu yaptın'…vs. Kadın erkek ilişkisi rekabet üzerine değil, tamamlayıcıdır. Bu unutulmamalı. Evliliği bir kayıkta yolculuk gibi düşünmeliyiz. Bir taraf kayığı salladığında diğeri de sallarsa ne olur. Kayık alabora olur ve devrilir. Diğerinin bu durumda kayığı sallamaması gerekir. Evlilikte denge çok önemli. Bunu başarabilenler son kale aileyi koruyabiliyor."

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konferansın sonunda okurları için kitaplarını imzaladı.