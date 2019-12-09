Son Dakika Haberleri: Aillesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerne tesilm oldu
Son Dakika Güncel Aillesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerne tesilm oldu - Son Dakika

Aillesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerne tesilm oldu

6 saat önce

VAN İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin yaptığı çalışmalar sonucu ikna edilen 1 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Aillesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerne tesilm oldu, System.String[]

VAN İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin yaptığı çalışmalar sonucu ikna edilen 1 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında; ailesi ile görüşülen bölücü terör örgütü mensubu 1 kişi bugün teslim oldu. PKK'lının Şırnak'ın Silopi ilçesi Kara Hudut Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.


Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:19 Kaynak: DHA
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