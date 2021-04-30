AimLab 12 milyon kullanıcıya ulaştı! - Son Dakika

AimLab 12 milyon kullanıcıya ulaştı!

AimLab 12 milyon kullanıcıya ulaştı!
Son Güncelleme: 30.04.2021 14:51

AimLab kullanıyor musunuz?

Oyuncuların kendilerini geliştirmesine olanak sağlayan alıştırma uygualaması AimLab 12 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Aim Lab Twitter hesabı ayrıca toplamda 10.000 Tweet rekorunu da kırmış oldu. Aim Lab, 12 milyon kullanıcıyı aşmaları şerefine bir çekiliş düzenlediğini de duyurdu. AimLab, çekilişin paylaşıldığı gönderinin altına kısa bir mesajla birlikte cevap yazan kullanıcılardan seçilecek 5 kişiye 50 Dolar bakiye hediye edeceklerini belirtti. Bakiyenin PayPal üzerinden verilecek olması maalesef bizlerin çekilişe katılması için engel teşkil ediyor.

Umuyoruz ki oyunlarda daha iyi olmayı sağlayan bu program size biraz da olsun katkı sağlayabilmiştir. Eğer bu programı hala kullanmıyorsanız Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kısaca mağaza sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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SON DAKİKA: AimLab 12 milyon kullanıcıya ulaştı! - Son Dakika
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