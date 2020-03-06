AİMSAD'dan güçlü 8 mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİMSAD'dan güçlü 8 mart mesajı - Son Dakika

AİMSAD'dan güçlü 8 mart mesajı

6 saat önce

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği'nin (AİMSAD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladıkları reklam filminde "Kadın isterse her şeyi başarır" mesajı verdi.

AİMSAD'dan güçlü 8 mart mesajı, System.String[]

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği'nin (AİMSAD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladıkları reklam filminde "Kadın isterse her şeyi başarır" mesajı verdi.


Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği'nin (AİMSAD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladıkları reklam filminde "Kadın isterse her şeyi başarır" mesajı verdiler. Filmde, iş yaşamında özellikle sanayi sektörlerinde kadınlara karşı takınılan 'yapamaz' algısı eleştirildi. Ayrıca, erkeklerden farklı bir performans sergilemediklerini, her zorluğun üstesinden gelen güçlü kadınlar olduklarını vurgulanarak, "Yapamazsın diyenlere inat, yapıyorum" mesajı verildi.


AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, BİESSE Türkiye, AES CNC, LEITZ NETMAK, REED ve BUP firmalarının desteğiyle hazırlanan reklam filmini değerlendirerek, "İş yaşamında, özellikle sanayi sektörlerinde kadınlara karşı takınılan 'yapamaz' algısına, reklam filmimiz aracılığıyla eleştiri sunuyoruz. Makine sektörü, her ne kadar erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sektör olsa da kadınlar da en az erkekler kadar bu sektörde başarı elde ediyor. Kadınların iş yaşamında ayrımcılığa uğramasına karşı çıkıyoruz. AİMSAD olarak kadın üyelerimizi ve çalışanlarını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.


Trajediden doğdu


Tüm dünyada ve Türkiye'de hem kutlanan, hem de kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mesajlar verilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, büyük bir trajediden doğdu. New York'un 20'inci yüzyılda yaşadığı en büyük facia olan Triangle Gömlek Fabrikası yangını 123 kadın, 23 erkek işçinin ölümü ile sonuçlandı. Fabrikada bazıları çocuk yaşta olan ve zor şartlarda çalıştırılan işçiler, daha iyi şartlarda çalışmak için greve başladı. Ancak polis eylemcilere müdahale etti. Bu sırada binanın 8'inci katında başlayan yangından kimi işçiler kurtulmayı başarsa da 9'uncu katta çalışan işçiler, yangın uyarısını zamanında alamadı. İşçilerin bir kısmı çıkış kapılarının kilitlenmesi nedeniyle pencereden atlasa da kurtulmayı başaramadı, diğer işçiler ise yanarak can verdiler.


Türkiye'de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlanması


Türkiye'de ilk kutlama 1921 yılında yapıldı. Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanan gün, sonraki yıllarda giderek yaygınlaşırken, 1975 yılı ve sonrasında yaygın ve yığınsal olarak kutlanmaya başladı. Türkiye'de Dünya Kadınlar Günü kutlamaları 1980 yılı askeri darbesiyle 4 yıl sekteye uğrasa da, kadın örgütlerinin yeniden devreye girmesi ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü halen kutlanmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:26 Kaynak: İHA
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