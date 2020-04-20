Air Clinic 2 ayda 155 bin hasta ve engelli yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Air Clinic 2 ayda 155 bin hasta ve engelli yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

Air Clinic 2 ayda 155 bin hasta ve engelli yolcuya hizmet verdi

6 saat önce

Türkiye'de başta İstanbul ve Sabiha Gökçen olmak üzere, Ankara-Esenboğa, İzmir- Adnan Menderes, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında yaşlı ve engelli vatandaşları ağırlayan Air Clinic, yılın ilk 2 ayında 155 binden fazla yolcuya hizmet verdi.

Air Clinic 2 ayda 155 bin hasta ve engelli yolcuya hizmet verdi, System.String[]

Türkiye'de başta İstanbul ve Sabiha Gökçen olmak üzere, Ankara-Esenboğa, İzmir- Adnan Menderes, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında yaşlı ve engelli vatandaşları ağırlayan Air Clinic, yılın ilk 2 ayında 155 binden fazla yolcuya hizmet verdi.

Türkiye'nin önde gelen sosyal girişim şirketlerinden Air Clinic açıklamasına göre, şirket, 2020'nin ilk iki ayında İstanbul Havalimanı'nda 125 bin, toplamda ise 155 bin hasta ve engelli yolcuya hizmet etti.

Air Clinic Genel Müdürü Özlem Bozkır, bugüne kadar önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Başta İstanbul ve Sabiha Gökçen olmak üzere, Ankara-Esenboğa, İzmir- Adnan Menderes, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında hizmet sağlıyoruz. Yaklaşık 1.000 çalışanımız ile 2020 yılının ilk iki ayında toplam 155 bin kişiye hizmet verdik." bilgilerini verdi.

VIP taşımacılık için talepler geliyor

Bozkır, kurum olarak sadece Türk Hava Yolları (THY) yolcusunu taşımadıklarını, THY ile beraber 300'e yakın yabancı hava yolunun yolcularını da taşıdıklarını kaydetti.

Bozkır, şu ifadeleri kullandı:

"200-250 hava yoluna da ilave hizmet veriyoruz. Bunlar her gün aktif uçuşu olan hava yolları da değil. Bu hizmeti verdiğimiz bilindik hava yolu şirketleri arasında bizden VIP hizmet vermemizi isteyenler de var. Bunlara sözleşmeli olduğumuz şirket aracılığıyla hizmet verdiğimizden hemen dönüş yapamıyoruz.

Yani bizim anlaşmalı olduğumuz kurum tarafından bu talebin gelmesi gerekir. Eğer sözleşmemizin olduğu şirketle anlaşabilirlerse biz bu hizmeti karşılayabiliriz. Yani biz aslında 8 havalimanının VIP yolcu taşıma işini yapabiliriz. Bu bizim için hedef niteliğindedir."

Personel yolcunun yanında

Yolculara internette bilet alırken kendilerine bu hizmeti isteyip istemediklerinin sorulduğunu belirten Özlem Bozkır, "Yolcunun talebi var ise kontuarda bu soruluyor. ya da havalimanı dışında TOTEM'ler var oradan da talep edebiliyor. Yolcuyu kontuardan aldıktan sonra işi sadece uçağa götürmek değil, o yolcu aktarmalı da olabilir. Vize pasaport işlemleriyle ya da bekleme saati uzunsa yemek yiyeceği alana getirip götürmekle, lavabo ihtiyacı varsa lavaboya götürüp kapıda beklemeyi de bizim personelimiz takip ediyor. İlave şeyler normalde sorumluluğumuzda değil ama verdiğimiz hizmete sosyal sorumluluk olarak baktığımız için ekstra hizmet de vermek durumunda kalıyoruz." bilgilerini verdi.

Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:10 Kaynak: AA

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