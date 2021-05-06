Air France, 2021'in ilk çeyreğinde 1,5 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika

Air France, 2021'in ilk çeyreğinde 1,5 milyar avro zarar açıkladı

06.05.2021 18:01
Air France, 2021'in ilk çeyreğinde 1,5 milyar avro zarar açıkladı, System.String[]

Fransız hava yolu şirketi Air France-KLM, devlet yardımı ve tedbirlere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmeyi sürdürerek 2021'in ilk üç ayında 1,5 milyar avro zarar açıkladı.

Fransız hava yolu şirketi Air France-KLM, devlet yardımı ve tedbirlere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmeyi sürdürerek 2021'in ilk üç ayında 1,5 milyar avro zarar açıkladı.

En büyük hissesi Fransa devletine ait olan Air France-KLM'den yapılan açıklamada, 2021'in ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 73,4 düşüş, bilet satışlarında yüzde 57 azalma kaydedildiği belirtildi.

2021'in ikinci çeyreğinde yolcu sayısı ve bilet satışında kayda değer artış görülmediği ifade edilen açıklamada, 2021'in ilk üç ayında şirketin net 1,5 milyar avro zarar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, hava yolu şirketleri için önem arz eden ve 3. çeyreğe denk gelen yaz döneminde 2019'a göre yüzde 55 ile 65 arası doluluk beklendiği kaydedildi.

Ekonomi uzmanları, 2020'de 7,1 milyar avro zarar bildiren şirketin 2021'in ilk 4 ayında aynı eğilimi gösterdiğini belirtiyor.

Şirketin, geçen ay olduğu gibi yeniden sermaye artırımı ile yapılanmaya başvurulabileceği ifade ediliyor.

Air France-KLM ortaklığının cirosu 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalmış, borcu iki katına çıkarak 11 milyar dolara ulaşmıştı.

Küçülmeye giden şirket, geçen yıl iş gücünü yüzde 10 azaltmasının yanı sıra işletme maliyeti yüksek olan büyük uçaklar Airbus A380 ve Boeing 747'yi filosundan çıkarmıştı.

Fransa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile vardığı ekonomik dar boğazdaki şirketi kurtarma anlaşmasının bir parçası olarak 20 Nisan'da Air France'da 1,036 milyar avro sermaye artırımına gitmişti.

Fransız devletinin şirketteki kamu payı 2 katına çıkarak yüzde 28,6'ya ulaşırken, sermaye artırımına şirket ortaklarından China Eastern da katılmış, ancak Hollanda devleti ve Amerikan hava yolu şirketi Delta Airline katılmamıştı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Air France, 2021'in ilk çeyreğinde 1,5 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika


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