Air France, Joon'dan vazgeçiyor

Air France, Joon markasının müşteriler tarafından doğru anlaşılamadığını açıklayarak, İstanbul dahil tüm Joon uçuşlarının yeniden Air France tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Air France, Joon markasının müşteriler tarafından doğru anlaşılamadığını açıklayarak, İstanbul dahil tüm Joon uçuşlarının yeniden Air France tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

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