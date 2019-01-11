Son Dakika Haberleri: Air France, Joon'dan vazgeçiyor

Air France, Joon'dan vazgeçiyor

1 saat önce

Air France, Joon markasının müşteriler tarafından doğru anlaşılamadığını açıklayarak, İstanbul dahil tüm Joon uçuşlarının yeniden Air France tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Air France, Joon'dan vazgeçiyor, System.String[]
Air France, Joon markasının müşteriler tarafından doğru anlaşılamadığını açıklayarak, İstanbul dahil tüm Joon uçuşlarının yeniden Air France tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10 

İstanbul, Fransız Havayolu Şirketi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır, İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti Ataköy'deki Tente Faciası Soruşturmasında 4 İmamın 15 Yıl Hapsi İstendi

Dev Hava Yolu Şirketi Air France, Türkiye'ye Geri Dönüyor Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:34:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Air France, Joon'dan vazgeçiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]