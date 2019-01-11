Air France, Joon'dan vazgeçiyor
1 saat önce
Air France, Joon markasının müşteriler tarafından doğru anlaşılamadığını açıklayarak, İstanbul dahil tüm Joon uçuşlarının yeniden Air France tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.
Air France, Joon markasının müşteriler tarafından doğru anlaşılamadığını açıklayarak, İstanbul dahil tüm Joon uçuşlarının yeniden Air France tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10
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