Air France Türkiye'ye Geri Dönüyor

Air France; çalışanları, müşterileri ve sendikalarla yaptığı görüşmeler neticesinde Joon markasının geleceği ve çalışanlarla birlikte uçakların Air France'a entegrasyonu için bir proje başlatma kararı aldığını duyurdu.

Joon'un birçok olumlu etkisine ve özellikle Joon ekiplerinin tutku ve özveriyle firmaya yaptığı katkılara rağmen, yeni bir markanın müşteriler, çalışanlar, pazar ve yatırımcılar gözünde doğru anlaşılması zordu.

Sektörde birçok markanın bulunması ne yazık ki karışıklık yarattı ve neticesinde Air France markasının zayıflamasına neden oldu.

Joon'un entegrasyonu sayesinde Air France; filo, marka gücü ve ürün uyumu açısından birçok fayda görecektir. Operasyonlar ortak bir uçak filosu tarafından başarı ile yönetilecektir. Air France ayrıca hali hazırda siparişi verilen Airbus A350'nin kendi filosuna daha ekonomik bir kabin konfigürasyonuyla sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayacaktır.

Şu ana kadar biletleri satılan veya satılmakta olan İstanbul dahil tüm Joon uçuşları, proje tamamlanana kadar Joon tarafından gerçekleştirilecek ardından Air France tarafından devralınarak devam ettirilecektir.

Marka portföyünün sadeleştirilmesi, Air France markasına yatırım yaparken, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tüm hisse sahipleri için yadsınamaz önemde bir varlıktır. Air France-KLM Grubu'nun verimliliği etkilenmeden, Air France bu entegrasyonun tamamlanmasını sağlayacaktır.