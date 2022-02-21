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Air France, yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti - Son Dakika

Air France, yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti

21.02.2022 15:40
Air France, yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti

Fransız hava yolu şirketi Air France, 22 Şubat Salı günü Paris ile Ukrayna'nın başkenti Kiev arasındaki uçuşların yapılmayacağını duyurdu.

Fransız hava yolu şirketi Air France, 22 Şubat Salı günü Paris ile Ukrayna'nın başkenti Kiev arasındaki uçuşların yapılmayacağını duyurdu.

Ülke basınında, Air France'ın açıklamasına dayandırılan habere göre, şirket, Paris ile Kiev arasında yapılması planlanan yarınki uçuşları her iki yönden de iptal etti.

Açıklamada, kararın bölgedeki hareketliliğin göz önünde bulundurularak, önlem amacıyla alındığı belirtildi ve durumun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Pazar günü düzenlenmesi planlanan uçuşların, henüz bir iptali söz konusu değil.

Air France, Paris-Kiev arası salı ve pazar günleri olmak üzere, haftada iki gün uçuş gerçekleştiriyor.

Fransa, 19 Şubat'ta vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesini istemişti.

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Air France, yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti Air France, yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Paris, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Air France, yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti - Son Dakika


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