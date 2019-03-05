Air India Çalışanları Anons Sonunda "Ana Vatana Selam" İfadesini Kullanacak

Hindistan'ın ulusal havayolu şirketi, çalışanlarından uçuşlar sırasında yapılan her anonsun sonunda ülkede yurtsever bir deyiş olan "Jai Hind (ana vatana selam)" ifadesini kullanmalarını istedi.

Hindistan'ın ulusal havayolu şirketi, çalışanlarından uçuşlar sırasında yapılan her anonsun sonunda ülkede yurtsever bir deyiş olan "Jai Hind (ana vatana selam)" ifadesini kullanmalarını istedi.



BBC'nin haberine göre, Air India'nın Operasyonlar Direktörü Amitabh Singh tarafından yayınlanan yönergede, "tüm mürettebatın her anonsun sonunda kısa bir duraksamadan sonra ve coşkuyla 'Jai Hindi' demesinin gerektiği" belirtildi.



Hindistan hava yolu şirketinin yönergesi sosyal medyada bazıları tarafından hoş karşılanırken, birçok kişi 2007'den bu yana kar etmeyen şirketin kararını alaycı ifadelerle eleştirdi.



Yönergenin, Hindistan'ın komşusu Pakistan ile gerilim yaşadığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.



Hindistan Pakistan gerilimi



Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.



Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.



Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.



Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.



Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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