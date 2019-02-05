Son Dakika Haberleri: Air India'dan Yemekten Çıkan Hamam Böceği İçin Özür

Air India'dan Yemekten Çıkan Hamam Böceği İçin Özür

14 dakika önce

Hindistan hava yolu şirketi Air India, Bhopal-Mumbai seferini yapan uçaklarından birinde, bir yolcunun ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulması üzerine özür diledi.

Air India'dan Yemekten Çıkan Hamam Böceği İçin Özür, System.String[]
Hindistan hava yolu şirketi Air India, Bhopal- Mumbai seferini yapan uçaklarından birinde, bir yolcunun ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulması üzerine özür diledi.

Hava yolu şirketi, Bhopal-Mumbai seferi sırasında yolcularından birine servis edilen yiyecekten hamam böceği çıkması üzerine Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Değerli bir yolcumuzun, Bhopal-Mumbai uçuşumuzda ikram edilen yiyecekle yaşadığı hayal kırıklığından dolayı içtenlikle özür dileriz. Air India, daima yolcularımızın hizmetlerimizden memnun kalmasını sağlamak için çaba sarf ediyor." ifadesine yer verdi.

Olayın ciddiyetle dikkate alındığının ve ikram edilen yiyeceklerin tedarik edildiği şirkete derhal sert bir uyarıda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Air India bu konuda sıfır tolerans politikasına sahip ve dahili olarak düzeltici faaliyet başlattı. Üst düzey yetkililerimiz mağdur yolcu ile temasta." ifadeleri kullanıldı.

Hindustan Times'in haberine göre, yolcu Rohit Raj Singh Chauhan, hafta sonu sosyal medya hesabından, uçuş sırasında ikram edilen yiyecekte çıkan hamam böceğinin fotoğrafını paylaşmıştı.

New York'tan Mumbai'ye "business class"ta, temmuz ayında, üç çocuğuyla seyahat eden Saumya Shetty'nin, uçaktaki tahtakuruları tarafından ısırılması dolayısıyla kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşması üzerine Air India yolcudan özür dilemişti.

Tahtakuruları olduğunu bildirmesine rağmen kabin ekibinin koltuğunu değiştirmediğini ve o koltukta uyumak zorunda kaldığını söyleyen Shetty, koltuğunun, uçak Mumbai'ye inmeden kısa süre önce değiştirildiğini belirtmişti.

Olaydan bir hafta sonra özür dileyen Air India, mevcut hava koşullarının tahtakurusu istilasına neden olmuş olabileceğini savunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan hava yolu şirketi, uçağı "titizlikle dezenfekte etme" sözü vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Hindistan, Mumbai, India, Güncel
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