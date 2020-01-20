Air Lease-Boeing "hatalı" MAX marka ismini kullanmayı bırakmalı - Son Dakika
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Air Lease-Boeing "hatalı" MAX marka ismini kullanmayı bırakmalı

6 saat önce

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in en büyük müşterilerinden biri olan uçak kiralama şirketi Air Lease Corp, Boeing'in değerine daha fazla zarar vermemesi için "hatalı" MAX marka ismini kullanmayı bırakması gerektiği uyarısını yaptı.

Air Lease-Boeing

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in en büyük müşterilerinden biri olan uçak kiralama şirketi Air Lease Corp, Boeing'in değerine daha fazla zarar vermemesi için "hatalı" MAX marka ismini kullanmayı bırakması gerektiği uyarısını yaptı.

Bünyesinde Boeing'in 737 hava araçlarından 150 adet barındırından şirketin CEO'su Steven Udvar-Hazykonuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Boeing'e MAX kelimesini kullanmayı bırakmalarını tavsiye ettik. Bence MAX kelimesi tarih kitaplarına hava araçları için kötü bir isim olarak geçmeli. MAX hatalı bir marka ve bunu kullanmak için hiçbir neden yok."

Boeing'in geçen Mart ayında küresel olarak kullanımı durdurulan 737 MAX hava aracı yasa yapıcıların onayını bekliyor. Yeni yazılım sorunlarının ortaya çıkmasıyla, söz konusu hava aracının yeniden kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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