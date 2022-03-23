Air New Zealand, New York'a 17 saat kesintisiz uçuşa hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni Zelanda'nın hava yolu şirketi Air New Zealand (Air NZ), ülkenin en büyük kenti Auckland ile New York kentleri arasında 17 saatten fazla sürecek kesintisiz uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Hava yolunun resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Air NZ İcra Kurulu Başkanı Greg Foran, Auckland-New York arasındaki ilk direkt seferin 17 Eylül Cumartesi günü başlayacağını bildirdi.

Foran, John F. Kennedy Havalimanı'na haftada 3 defa inmesi planlanan Yeni Zelanda Havayollarının seferlerine ilginin yoğun olmasını beklediklerini belirterek, "Amerika'nın doğu kıyısında, buraya doğrudan gelme fırsatını sevecek bir grup insan olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Avusturyalıların Auckland'da kısa bir mola vererek Amerika'ya Air NZ'nin ödüllü kabin deneyiminin keyfini çıkararak gidebileceğini aktaran Foran, "Avustralyalılar için New York'a gitmek artık daha kolay." dedi.

Uçuşların başlamasıyla 800 personelin işe geri döndüğünü belirten Foran, "Bu ultra uzun mesafeli hizmeti gerçeğe dönüştürmek için son birkaç yılda çok çalıştık. Bu, dünyadaki en uzun rotalardan biri. Uçaktaki konfor da düşünüldü ve ekipler bunun harika bir uçuş deneyimi olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor." ifadesini kullandı.

Destinasyon sayısı 7'ye çıkacak

Dünyanın en uzun aktarmasız destinasyonlarında biri olan New York-Auckland arasındaki 14 bin 200 kilometrelik mesafeyi, Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarının kesintisiz uçarak 17 saatten fazla bir sürede kat etmesi bekleniyor.

Kuzey Amerika'da Chicago, Honolulu, Houston, Los Angles, San Francisco ve Vancouver saferlerini yapan Air NZ, New York'a da uçmaya başlamasıyla destinasyon sayısını 7'ye çıkartacak.

Air NZ'nin, haftada yapacağı 3 uçuştan Yeni Zelanda ekonomisine yılda 65 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor.