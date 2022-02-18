AirAsia'nın patronundan hükümetlere "cesur olun ve sınırları açın" çağrısı - Son Dakika

Asya kıtasının büyük hava yolu şirketlerinden Air Asia'nın kurucusu Tony Fernandes, hükümetleri, Kovid-19 salgını karşısında cesur olmaya davet etti.

BBC'nin haberine göre, Air Asia'nın kurucusu ve patronu Fernandes, Singapur'da düzenlenen hava yolu fuarında yaptığı açıklamada, siyasetçileri cesur olmaya çağırdı.

Derin bir nefes alma ve hakikatleri yeniden değerlendirme zamanının geldiğini belirten Fernandes, Kovid-19'un Omicron varyantının toplumun geneline yayıldığı için sınırları kapalı tutmanın mantıklı olmadığını kaydetti.

Fernandes, "Artık insanların geçim yollarını ve ekonomileri korumak zorundayız." ifadesini kullandı.

Sınırları açmanın kendisi için "karantina, form doldurma ve sürekli test olmaması" anlamına geldiğini belirten Fernandes, normal yaşama devam etme zamanının geldiğini savundu.

Birçok hava yolu şirketi gibi AirAsia da 2020'de ciddi mali kayıp yaşamıştı.

2021'de seyahat kurallarının esnetilmesiyle Avrupa ve Kuzey Amerika hava yolu şirketleri yeniden kara geçerken Asya'daki şirketler daha da fazla zarar etmişti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Asya-Pasifik'in 2021'in sonunda hava yolu trafiğinde kayda değer iyileşme göstermeyen dünyadaki tek bölge olduğunu duyurmuştu.

Asya hava yolu şirketlerinin zararının nedeni, Çin ve Japonya gibi büyük Asya ülkelerinin halen sınırlarını yabancılara büyük oranda kapalı tutması olarak gösteriliyor.