Üye Girişi
Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek - Son Dakika
BBC

Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek

24.08.2021 14:38
Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek, System.String[]

Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya, dünyanın farklı ülkelerine yerleşmelerine yardımcı olmak için ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini açıkladı.

Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya, dünyanın farklı ülkelerine yerleşmelerine yardımcı olmak için ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini açıkladı.

İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti veren şirketin CEO'su Brian Chesky, Afganistan'daki gelişmeleri "zamanımızın en büyük insani krizlerinden biri" olarak niteledi ve Airbnb'nin bir şeyler yapma konusunda sorumluluk hissettiğini belirterek bu adımı attıklarını söyledi.

Chesky, "On binlerce Afgan sığınmacı dünyanın farklı bölgelerine yerleşmeye çalışırken, kaldıkları yer yeni yaşamlarının ilk adımı olacak" diye konuştu.

Airbnb, en acil ihtiyaçları belirlemek için sahadaki sivil toplum kuruluşları ile çalıştığını açıkladı.

Proje; Chesky, Airbnb ve Airbnb.org Mülteci Fonu tarafından finanse edilecek.

Airbnb üzerinden evlerini kiraya verenler "kriz durumundaki kişilere" konaklama olanağı sunmaları konusunda teşvik ediliyor.

Bunun ilk adımı 2012'de ABD'deki Sandy Kasırgası sonrasında New York'ta 1000'den fazla kişinin acil konaklama ihtiyacı doğmasıyla atılmıştı.

Airbnb, o günden beri 75 bin kişiye yardımcı olduğunu açıkladı.

Şirket, ev sahiplerinin felaket bölgelerindeki insanlara ya da savaştan kaçanlara ücretsiz konaklama olanağı sunması için 2017'de Açık Evler girişimini başlattı.

Ardından kar amacı gütmeyen Airbnb.org kuruldu.

Geçen hafta ise şirket, 1000 Afgan sığınmacıya geçici konaklama hizmeti için çeşitli yardım kuruluşlarına finansal destekte bulundu. Hafta sonu ise ABD'ye getirilen 165 sığınmacıyı güvenli konutlara yerleştirdi.

Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek
Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek

Afganistan, İnternet, Mülteci, Afgan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam 16:54 Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz 16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak 16:23 Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak
Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek 16:14 Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne? 15:46 Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne? Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın 15:29 Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın 15:21 Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı 15:12 Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
16:40 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar
16:21 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder
16:13 Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek
15:51 Seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlayacağının sözünü verdi
15:45 Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?
15:43 Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi
15:30 Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi
15:25 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu
15:20 Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler         
16:53
Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar         
16:41
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı         
16:09
Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi         
15:44
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı         
15:12
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü         
14:22
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 17:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement