Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor - Son Dakika Dünya

Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor

50 dakika önce

Tüm yolculuk ve kalış masraflarını iki ay boyunca karşılayacak şirket, seçilecek beş şanslı kişinin bölgede farklı yardım çalışmalarında görev alacağını duyurdu. 1 Nisan'da adalara gidecek gönüllüler 31 Mayıs'ta geri dönecek.

Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor, System.String[]

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb geçen sene Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a destek amacıyla 5 kişiyi Karayipler'e göndereceğini açıkladı.


Tüm yolculuk ve kalış masraflarını iki ay boyunca karşılayacak şirket, seçilecek beş şanslı kişinin bölgede farklı yardım çalışmalarında görev alacağını duyurdu. 1 Nisan'da adalara gidecek gönüllüler 31 Mayıs'ta geri dönecek.

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Karayipler, 1 Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:01 
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