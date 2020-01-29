Son Dakika › Dünya › Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor - Son Dakika Dünya
Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor
50 dakika önce
Tüm yolculuk ve kalış masraflarını iki ay boyunca karşılayacak şirket, seçilecek beş şanslı kişinin bölgede farklı yardım çalışmalarında görev alacağını duyurdu. 1 Nisan'da adalara gidecek gönüllüler 31 Mayıs'ta geri dönecek.
İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb geçen sene Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a destek amacıyla 5 kişiyi Karayipler'e göndereceğini açıkladı.
Tüm yolculuk ve kalış masraflarını iki ay boyunca karşılayacak şirket, seçilecek beş şanslı kişinin bölgede farklı yardım çalışmalarında görev alacağını duyurdu. 1 Nisan'da adalara gidecek gönüllüler 31 Mayıs'ta geri dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:01
Son Dakika İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo! Basın toplantısına alınmadılar Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı!