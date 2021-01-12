Airbnb, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini artırıyor - Son Dakika

Airbnb, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini artırıyor

12.01.2021 13:09
Airbnb, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini artırıyor, System.String[]

Dünyanın en büyük rezervasyon ve konaklama paylaşım platformlarından Airbnb, ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesinde başkent Washington DC bölgesinde yapılan rezervasyonları incelediğini duyurdu.

Dünyanın en büyük rezervasyon ve konaklama paylaşım platformlarından Airbnb, ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesinde başkent Washington DC bölgesinde yapılan rezervasyonları incelediğini duyurdu.

Merkezi ABD'nin California eyaleti olan şirketten yapılan açıklamada, Washington DC bölgesi için gelecek hafta rezervasyon yaptıranların gözden geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nefret grupları ve şiddet olaylarıyla ilişkili kişilerin başkentte konaklamasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Şirketin 2017'den bu yana "nefret gruplarından olanlara hizmet vermeme" politikası olduğu vurgulanan açıklamada, Washington bölgesindeki tüm ziyaretçilerin, nefret gruplarına üye olmaları veya şiddet eylemleri planlamaları durumunda yasal işlemle karşılaşabileceklerine dair uyarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ev sahiplerine, "misafirlerinin Airbnb politikasını ihlal ettiğinden şüphelenmeleri durumunda acil yardım hattını aramaları" çağrısı yapıldı.

Platformun hizmetlerinden baskına karışanların yararlanmaları engellenecek

Kongre baskınına karışanların da platformun hizmetlerinden yararlanmalarının yasaklanacağı aktarılan açıklamada, şimdiye kadar bu hizmetleri almaktan engellenen kişi sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Washington DC'li yetkililer, aralarında Airbnb'nin de olduğu bazı rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan şirketlerden 20 Ocak'ta Biden'ın göreve başlama töreni bitene kadar kayıt tutmalarını istemişti.

Airbnb'nin bazı uygulamaları tartışılıyordu

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb şirketi, özellikle Batı Şeria'daki bazı uygulamaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü Ocak 2019'da yayımladığı "İstikamet: İşgal" raporunda, Airbnb, Booking.com, Expedia ve TripAdvisor gibi şirketlerin, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini körüklediği belirtilmişti.

Bu arada Airbnb, Kasım 2018'de aldığı "işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini listelerden çıkarma" kararından 2019'da dönmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 12 Şubat 2020'de İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren ve aralarında Airbnb'nin de olduğu firmaları açıklamıştı.

BM'nin açıklaması üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, ülkeleri ve şirketleri, bu yerleşim birimlerindeki çalışmalarını sonlandırmaya çağırmış ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğine dikkati çekmişti.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Airbnb, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini artırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz? Eren Bülbül anısına 'Eren Operasyonları' başlatıldı Üstlerine kaynar su döküp sopayla saldıran kadın mahalleyi çileden çıkardı! Çöpünü çıkarmaya korkan var Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor
İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
14:23
Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı         
13:38
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle         
13:17
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak         
11:54
Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular         
11:19
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 14:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Airbnb, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei