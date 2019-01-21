Airbus 7.5 Milyar Dolara 65 Özel Jet Satışı İçin Anlaşma Yaptı

– Avrupa merkezli havayolları şirketi Airbus SE, İrlanda merkezli hava aracı kiralama şirketi SMBC'ye 65 adet uçağı 7.47 milyar dolara sattığını duyurdu.

– Avrupa merkezli havayolları şirketi Airbus SE, İrlanda merkezli hava aracı kiralama şirketi SMBC'ye 65 adet uçağı 7.47 milyar dolara sattığını duyurdu.



Şirketlerin ortak açıklamasına göre SMBC, Mart ayında altı adet A320neo özel jeti siparişi verdikten sonra ek A320neo özel jet (15 A321neo ve 50 A320neo) siparişi vererek, Airbus'tan toplamda 277 adet A320neo özel jeti almış oldu.



Gelişmelerin ardından Airbus Chief Commercial Officer Christian Scherer şu açıklamaları yaptı:



"Dünyanın önde gelen hava aracı sağlayıcılarından biri olarak SMBC Aviation Capital'ın sipariş tekrarı, A320neo özel jetine yaptığı yatırımla finansal dirayetinin bir göstergesidir. 2018 yılındaki 800 satışımızın yüzde 30'unu kiralama hizmeti veren şirketlere yaptık." - İstanbul

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