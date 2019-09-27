Airbus'a yönelik siber saldırılar

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'a son bir senede 4 siber saldırı düzenlendi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Airbus ve bağlı çalıştıkları şirketlere, son bir senede 4 büyük siber saldırı gerçekleştirildi.

Airbus'un ürettiği bazı uçaklar hakkında gizli bilgileri elde etmeyi amaçlayan saldırıların arkasında, ülkeleri için çalışan Çinli hackerlerin olabileceği ileri sürüldü.

Çin'den iddialara yalanlama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çinli hackerlerin, Airbus'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

Son yıllarda siber saldırılar hakkında çok fazla haber yapıldığını belirten Gıng, bu haberlerin herhangi bir ispata dayanmadan üretildiğini söyledi.

Sözcü Gıng, "İlgili taraflar herhangi bir kanıt olmaksızın siber saldırılarla Çin'i etiketliyor, Çin'e çamur atıyor. Bu yöntemler profesyonelce değil, sorumsuzcadır hatta daha ileri niyetleri vardır. Biz siber saldırının her şekline kesinlikle karşıyız. İlgili tarafları karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde diyalog ve iş birliği içinde siber güvenlik tehditlerine birlikte cevap vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.